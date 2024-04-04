Регистрация и вход в Париматч

БК Пари Матч Украина – известный украинский оператор, работающий с 1994 года. В 2021 платформа зарегистрировала официально деятельность, получив лицензию КРАИЛ. Работая законно, онлайн-букмекер гарантирует посетителям быстрые выплаты, ответственную игру и честную политику по отношению к каждому беттеру.

Конкурировать среди многочисленных азартных платформ сложно. Поэтому букмекерская контора набирает аудиторию за счет профессионализма, предлагая широкие линии и высокие коэффициенты не только к спортивным, но и киберспортивным дисциплинам. А регулярные акции и бонусы дают успешный старт зарегистрированным пользователям.

Быстрая регистрация на сайте Parimatch

Регистрация на официальном сайте Пари Матч доступна посетителям с 18 лет. Создать профиль не сложно, процедура занимает пару кликов. Алгоритм действий следующий:

Переход на офсайт или мобильное приложение. Клик на кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу. Заполнение регистрационной формы. Подтверждение регистрации.

Пользовательское соглашение и договор оферты лучше изучить заранее, чтобы в последующем не столкнуться со спорными моментами при игре, ставках и выводе выигрышей.

Анкета для регистрации включает номер телефона, валюта и пароль. На мобильный придет код подтверждения, который необходимо ввести в соответствующее поле. В БК Париматч Украина запрещено создание нескольких профилей. При обнаружении мультиаккаунтинга администрация оставляет за собой право заблокировать кабинеты пользователя вместе с полученными достижениями.

После регистрации рекомендуется пройти сразу верификацию. Процедура является обязательной перед первым выводом. Идентификация необходима для подтверждения личности и возраста беттера. Верификация включает отправку отсканированных или сфотографированных документов и реквизитов. Среднее время обработки заявки – 1-3 дня. При спорных вопросах процесс может затянуться до 14 дней.

Вход в БК Париматч

Совершить вход в учетную запись могут только ранее зарегистрированные игроки. Для выполнения входа необходимо открыть официальный сайт в любом из браузеров, кликнуть на кнопку «Вход» в правом верхнем углу. Авторизация выполняется с помощью данных, введенных при регистрации. При потере пароля есть функция восстановления. Можно сделать запрос с помощью кнопки «Забыли пароль».

Меню аккаунта:

Персональные данные

Финансовые операции

Мои ставки

Мои акции

Настройки

Помощь и информация

Выход

В личном кабинете слева расположена информация баланса и PM Hero, включающая достижения, лутбоксы и другие привилегии игрока. Здесь же расположены актуальные квесты и активность за весь период существования профиля.

Полная версия официального сайта Пари Матч

Официальный сайт букмекерской конторы Pari Match Украина является профессиональным сервисом, удовлетворяющим требования многочисленных посетителей. Главная страница сразу предоставляет широкую прематч линию с выделенными коэффициентами. Остальные разделы можно найти в шапке ресурса:

Live ставки

Будущие матчи

Виртуальный спорт

Казино

Live казино

TV игры

Быстрые игры

Всплывающее слева меню показывает каталоги с информацией по основным и дополнительным пунктам. К последним относятся: центр аналитики, язык сайта, мобильное приложение, служба поддержки.

В нижней части располагаются необходимые данные:

О компании

Правила и условия

Политика конфиденциальности

Публичная оферта

Партнерская программа

Разделы помогают уменьшить время поиска нужной информации для пользователя.

Мобильная версия БК Париматч

Беттеры, желающие делать ставки с планшета или смартфона, могут воспользоваться удобной мобильной версией букмекерской конторы Париматч. Адаптированный под гаджеты формат востребован благодаря:

Отсутствию багов

Быстрой загрузке сервиса

Независимости от ПК

Теперь отслеживать события, играть в игровые автоматы и наслаждаться киберспортом можно с любого современного устройства. Ресурсы имеют синхронизацию, поэтому не сохраняют все достижения пользователей. Достаточно зарегистрироваться или войти в профиль.

Как пользоваться мобильным БК Пари Матч:

Открыть удобный браузер с планшета или смартфона. Ввести в адресную строку ссылку букмекера. Совершить авторизацию.

Мобильный формат загружается на всех девайсах популярных операционных систем, самостоятельно подстраиваясь под размер экрана.

Приложение БК Париматч

Приступить к ставкам можно через специальное мобильное приложение, которое было разработано для пользователей БК Париматч. Программное обеспечение доступно для владельцев гаджетов, работающих на операционных системах iOS и Android.

Скачать ПО можно через официальный сайт, где располагаются варианты методов установки приложения:

Google Play – для Андроид

App Store – для iOS

Galaxy Store – для девайсов Samsung

Для установки приложения на устройство Андроид владельцам необходимо заранее разрешить установку ПО из неизвестных источников. Приложение позволяет делать ставки на любые спортивные и киберспортивные события, проводить платежи как пополнения, так и вывода, получать бонусы и участвовать в акциях. Программное обеспечение не требует установки дополнительного софта для корректной работы, не перегружает память гаджета, позволяя наслаждаться игровым процессом.

Ставки в Париматч Украина

Париматч представляет более 20 видов спортивных и киберспортивных дисциплин, но упор делает на основные виды, как теннис, хоккей, баскетбол и футбол. Ведь любой матч престижного турнира может собрать около 700 исходов. Общие ставки разделены на категории:

Основные

Тотал

Фора

Таймы

Интервалы

Точный счет

Присутствуют комбинированные беты, а также долгосрочные пари. Беттерам ближе к событию открываются дополнительные ставки – офсайлы, удары, предупреждения.

В отличии от конкурентов БК предоставляет функцию Cash Out, дающую возможность рассчитать бет для фиксации прибыли. Кеш Аут предусматривает также и уменьшение рисков. Полный список ставок можно изучить в таблице

Вид ставки Ставка Значение По времени проведения Долгосрочные Заключаются на результат сезона или события большого временного отрезка. Предматчевые Ставки на ближайшие спортивные события. Live bet Ставка на спорт онлайн в момент прямой трансляции. Пари Ординар Бет на определенный показатель. Система Комбинированная ставка-экспресс, где могут допускаться проигрышные маркеты. Результат события Тотал Бет на количество голов одной из команд или в матче в целом. Фора Ставка на результат определенной команды или участника (опережение/отставание, наличие/отсутствие гола) Результат матча Ставка на победу команды или ничью.

Live ставки

Live-ставки – отдельный раздел БК Пари Матч, позволяющий ставить беты на уже начавшиеся матчи или встречи. Данный формат ставок отлично подойдет посетителям, уже имеющим опыт пари и которые могут корректировать бет в зависимости от хода события. Линия Live включает популярные виды спорта, как хоккей, теннис, футбол, баскетбол, есть и киберспортивные дисциплины. Из необычных внесены кабадди, крикет, настольный теннис. Режим отличается расширенными росписями. Например, штрафные, количество угловых, желтые карточки, забьют ли обе команды, индивидуальный тотал.

Удобен режим Лайв благодаря прямой трансляции матча или чемпионата, который проводится в реальном времени. Навигация отображает коэффициенты, а также позволяет настроить режим по 1, 3 и 12 часам.

Роспись

БК Parimatch предлагает около 2000 в прематч событий, которые распределены по более чем 20 категориям. Хорошо освещаются ММА и киберспорт с основными и второстепенными турами. Беттеры могут найти развлечение по любому профилю:

Спорт: футбол, бейсбол, хоккей, баскетбол и др.

Политика: актуальные президентские выборы.

Топ-лиги в футболе.

НБА дуэли игроков по очкам и статистике.

Система работы с линиями максимально гибкая.

Коэффициенты

Коэффициенты в букмекерской конторе отличные, поэтому платформа выгодно выделяется от конкурентов на отечественном гемблинг рынке. Маржа, которая заложена в коэффициенты, варьируется в зависимости от вида спорта, рынка, ставки беттера. Востребованные спортивные дисциплины имеют зачастую низкий процент маржи, когда малоизвестные лиги – более высокие. Букмекер предлагает на основную линию маржу в 3-5%. Киберспорт является отдельной категорией, которая пользуется спросом у беттеров БК Париматч. Коэффициенты по киберу в прематч достигают 7%, в лайве – 7,11%. Маржа на мидлмаркеты и смоллмаркеты – 5-8%. Поймать лучшие корректировки можно прямо в день события. Стоит обратить внимание на специальную линию «Топ экспрессы», куда собираются популярные экспрессы от беттеров платформы.

Минимальная и максимальная ставки

По правилам букмекерской конторы есть фиксированные лимиты по минимальным и максимальным ставкам. Для любого из режимов в БК минимум для бета составляет 10 грн. Максимум может отличаться у беттеров, так как администрация платформы имеет право ограничивать ставку при подозрении на нечестный игровой процесс. Max ставкой считается 1000000 грн.

Зеркало

Зеркало Париматч — это точная копия официального сайта, позволяющая получить доступ ко всем привилегиям платформы, бонусам и финансовым операциям. Оба ресурса между собой синхронизированы, поэтому не требуется повторная регистрация или внесение дополнительных данных в личном кабинете пользователя. Главное отличие от официального сайта — другая адресная ссылка. Учитывая, что адреса регулярно меняются, важно знать, как найти доступное зеркало Пари Матч. Необходимо зеркало в момент технических работа основного ресурса, DDos атак, блокировки в определенной юрисдикции, где запрещены азартные игры.

Посетители могут обратиться в службу технической поддержки, чтобы узнать адрес актуальной копии или подписаться на электронную рассылку, получая уведомления на электронную почту. Зеркала часто публикуются:

На официальном сайте платформы

В социальных сетях: пабликах и мессенджерах

На зеркало букмекерской конторы Parimatch распространяются все правила работы площадки, условия пользовательского соглашения и гарантии игроков. Зеркало, как и основной сайт, использует алгоритмы шифрования, обеспечивающие безопасное проведение транзакций и надежную передачу данных. Пользователи могут не беспокоиться о распространении персональных данных или передачи таких сведений третьим лицам, поскольку БК строго соблюдает политику конфиденциальности.

Зеркало является совершенно безопасным ресурсом, а если пользователь сомневается в надежности используемого ресурса, стоит связаться со службой технической поддержки. Таким образом пользователи не попадут на сайты-мошенники и смогут избежать фишинга.

Казино в БК Париматч – во что сыграть фанату азартных игр

Несмотря на то, что ставки на спорт являются основным направлением букмекерском конторы Pari Match, для азартных фанатов здесь открыт раздел казино. Главная страница отсортирована по каталогам:

Слоты – полный список игрового софта мировых провайдеров, разделенные на подкаталоги: Топ Новинки Рекомендуемые Все слоты Эксклюзивные Non Stop Drop

Live – коллекция игр в реальном времени. Раздел также имеет собственную сортировку: Топ Шоу Париматч столы Рулетка Блэкджек Баккара Покер Другие

Быстрые игры – азартные развлечения, востребованные благодаря быстрым результатами игрового процесса. Коллекция быстрых игр включает: Топ Крэш Саперные Экшн Аркады

TV игры – отличаются ассортиментом, проводятся дилером. Меню данного раздела: Топ Игры с картами Лотереи Колесо фортуны Игры с джекпотом

Бинго – различные вариации популярной игры. Раздел содержит 365 вариантов лотерей: Топ Бинго Кено Лото Скретч



Для игроков были введены удобные опции поиска, фильтрация по тематике игровых слотов. Среди популярных тематик: фрукты, 777, Египет, викинги, книги, животные. Можно выбрать игру по провайдеру. Игровой софт предоставлен лучшими разработчиками гемблинг индустрии, как Playson, Pragmatic Play, Amusnet, 3 Oaks, Amatic, Spinomenal, ELK. Полный список провайдеров представлен в каталоге «Слоты» в левом углу меню.

На главной странице раздела казино открыт баннер с размерами джекпотов. Представлено три категории розыгрышей: Grand, Major, Mini. Каждую секунду данные по суммам обновляются. Здесь же расположены и игровые автоматы, которые участвуют в розыгрышах. Публикуются в разделе казино и актуальные акции, которые разнообразят игру в слоты. События доступны игрокам в одноименном каталоге.

Бонусы в букмекерской конторе ПариМатч

Промо в букмекерской конторе Париматч порадует каждого игрока. Новички могут отлично стартовать с приветственным пакетом, старожилы проекта – успешно делать ставки и играть в игровые автоматы, подключая уникальные вознаграждения. На официальном сайте Parimatch промо и акции регулярно меняются, поэтому в момент регистрации советуется подписаться на новости БК. Рассылка поможет не пропустить актуальные бонусы и новые акционные предложения.

Начинаются подарки с момента регистрации. Новичок может заполучить 100 фриспинов для слота Royal Coins: Hold and Win. Требования к активации вознаграждения – ставка 1000 грн на игровые автоматы вендоров ELK, Spinomenal и Fired Up. Активация бонуса разрешена в течение 5 дней с момента создания профиля.

Фанатов ставок на спорт балует БК многочисленными акциями:

Запускай Экспресс. Беттер имеет право после регистрации сделать экспресс от 3 событий на общую сумму от 400 грн. Если ставка выигрывает, игроку начисляется эта же сумма на счет, при проигрыше возвращается 200 грн. На ставках бонус с коэффициентом до 5 можно в течение 3 дней.

На старт, внимание, баскетбол. Любители данного вида спорта могут делать ставки с уникальный бонусом. Условия просты. Необходимо сделать 3 бета на сумму от 250 грн каждая. Использовать награду можно на ставках с коэффициентом до 5 в течение 4 дней. Гарантировано начисляется 200 грн.

Квесты. Интересный вид промо, не имеющий аналогов. Проходя ежедневные квесты, игрок получает определенную награду (это может быть один из вариантов лутбоксов). Изучить правила и условия квестов можно в профиле участника.

Новой акцией в БК Париматч стало промо из раздела казино – розыгрыш джекпота. Игрокам предлагается сыграть в игровые автоматы Speedy 7 і 6+ Poker от Betgames. Кстати, для новичков, которые прошли регистрацию, гарантируется 150% как приветственный бонус, сопровождаемый кэшбэком для раздела Слоты и Live casino.

Лицензия

Букмекерская контора Пари Матч — первая лицензионная платформа, ведущая деятельность по лицензии от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в Украине. Лицензия была выдана КРАИЛ Украины на букмекерскую деятельность №84 от 09.03.2021 года.

Ввод и вывод денег

Финансовые операции в БК Parimatch проводятся надежными и безопасными платежными системами. В личном кабинете посетителю на выбор предлагаются сервисы для пополнения или вывода по стране проживания и версии сайта. Среди популярных:

VISA, MasterCard

Monobank, Privatbank

TelegramBot

Settlepay, ADVcash

Bitcoin, Bitcoin cash, Litecoin, Ethereum, Tether TRC-20, Tether ERC-20

Пополнение депозита проводится в кассе аккаунта. Требуется перейти на официальный сайт с ПК или мобильного устройства, выбрать опцию «Пополнение счета». Откроется окно с полем для ввода суммы и выбора платежного сервиса. После подтверждения транзакции деньги на счет поступают в течение 30 минут. Рекомендуется проводить вывод выигрыша тем же методом, который был выбрав для ввода. Данное требование является частью безопасности букмекерской конторы, как способ предотвращения операций с отмыванием средств. В Pari Match платежи по выводу доступны, когда игрок выполнил все ставки по последнему депозиту с вейджером х1. Стоит помнить и про установленные лимиты БК: минимальная сумма к выводу – 50 грн., максимальная – 15000 грн. за игровой день. Операции с криптовалютой не имеют ограничений.

При проблемах с транзакциями, регистрацией или любой другой проблеме, связанной с работой БК, можно обратиться в саппорт. Обратная связь проводится через онлайн чат, мессенджер Телеграм или электронную почту.

Отзывы игроков